BONENFANT, Réjean



À l'hôpital, St-François d'assise de Québec, le 11 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 3 mois, est décédé monsieur Réjean Bonenfant domicilier à Limoilou. Fils de feu monsieur Rosario Bonenfant et de feu dame Jeanne-D'Arc Pelletier. La famille recevra les condoléances,de 13h30 à 16h30 àLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière St-Mathias de Cabano. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise l'événement funéraire de Réjean Bonenfant le jeudi 29 décembre 2022 de 16 h 20 HNE à 17 h 44 HNE. Via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/66116 Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane, Richard (Marie-Josée Bédard), Michel (Mélanie Carpentier) et Jean-François (Cinthya Parent); ses petits-enfants : Rémy (Stéphanie-D-Blouin), Luc, Lee-Ann, Florence, Mikaël et Charles; ses arrière-petites-filles : Rylie et Lyana; ses frères et sœurs : Réjane (André Viens), Georgette, Ginette (Denis Parenteau), Jean-Jacques (Aline Dubé), Jacqueline (Claude Marcotte), Micheline (Denis Fugère), Linda (Michel Gobeil), Jean-Guy, Alain, Gilles (Micheline Fleury) et Suzanne ; Sa Cousine/Coloc, plusieurs neveux, nièces, ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'on précédé dans la mort; Rachel, Gaétan, Jean-Louis et Yves.