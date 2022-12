BEAULIEU, Henriette



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 16 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Henriette Beaulieu, fille de feu dame Alice Pageau et de feu monsieur Arthur Beaulieu. Elle demeurait à Sainte-Famille I.O., autrefois de Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Saint-Émile. Elle est allée rejoindre sa fille Madeleine. Elle laisse dans le deuil ses filles, Louise, Andrée (Daniel Lachance); ses petits-enfants : Stéphanie Gouin, Émilie Gouin (Jonathan Levesque), Dave Desrosiers (Marie-Claire Côté), Benoît Desrosiers (Sarah Dumont-Roy), Julie Desrosiers (Michaël Harvey), Simon Courtemanche et ses enfants : Hugo et Xavier, ses arrière-petits-enfants : Nila Levesque, Grégoire Desrosiers, Léonie Desrosiers, Thomas Roy-Desrosiers, Annabelle Roy-Desrosiers; ses sœurs : Julienne et Denise (feu Roger Fiset), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence Sainte-Famille de l'Ile d'Orléans, pour leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com