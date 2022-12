2022, l'année des peureux

Cette année, le mouvement woke a progressé à la vitesse grand V.

Son idéologie radicale (qui affirme que tous les Blancs sont racistes, que tous les hommes sont toxiques, que toutes les personnes racisées sont des victimes, que l’État a le droit de savoir avec qui l’on couche et que l’Occident est responsable de tous les maux qui affligent la planète) a fini par gangréner la plupart de nos institutions culturelles, que ce soit Radio-Canada, nos musées ou nos universités.

Comme l’écrivait Marcel Sabourin, maintenant, on est dedans jusqu’aux dents.

Et le drame, c’est que même en ne voulant pas être dedans, c’est pareil, on est dedans jusqu’aux dents, flyés comme une garnotte...

LE PRIX JACQUES-FRÉMONT

Et tout ça, à cause de qui ?

À cause des peureux.

Qui, au lieu de se tenir debout et de protéger les institutions qu’ils dirigent contre les dangereux virus idéologiques qui circulent dans les milieux les plus radicaux du pays, se sont mis à genoux.

Des gens comme Jacques Frémont, le recteur de l’Université d’Ottawa, qui, par sa lâcheté, a transformé ce qui était jusqu’à tout récemment une vénérable institution en épicentre du wokisme au Canada.

Que cet ancien président de la Commission des droits de la personne du Québec soit toujours recteur de cette institution de haut savoir malgré sa couardise et sa pleutrerie est un mystère encore plus insondable que celui de la fabrication de la Caramilk.

On devrait nommer un prix à son nom : le prix Jacques-Frémont, destiné à récompenser le cadre qui s’est montré le plus complaisant envers l’extrême gauche.

Cette année, les finalistes pour ce prix seraient nombreux.

Ça se bouscule au portillon !

Ça va de l’Université Laval à l’Académie des Gémeaux, en passant par la CBC, le Musée des Beaux-Arts du Canada et la plupart de nos organismes subventionnaires, qui rêvent de transformer nos cinémas, nos diffuseurs publics et nos musées en armes de rééducation massive.

ON EST GOGO !

Et vous savez c’est quoi, le pire ?

C’est que la plupart de ces têtes grises qui ont décidé d’implanter des politiques débiles dans les institutions qu’ils dirigent ne croient même pas à celles-ci !

Donnez-leur trois verres de vin, et ils vont vomir sur les politiques qu’ils ont eux-mêmes implantées !

Mais voilà, ils ont peur de passer pour de vieux croûtons et craignent de ne plus être dans le vent, alors, ils plient l’échine, prient docilement à l’autel du néo-progressisme et boivent le Kool-Aid jusqu’à la lie, même si ça les écœure.

Pour eux, le wokisme est une sorte de botox intellectuel qu’ils s’injectent dans les tempes pour paraître plus jeunes et faire disparaître leurs vieilles idées.

Et quand ces gens-là croisent des commentateurs qui, au lieu de faire comme eux et de prendre leur trou pour acheter la paix, se tiennent debout face à la tempête et dénoncent le wokisme, ils ont le culot de les regarder de haut, alors qu’ils n’ont même pas le centième de leur courage !

Ils tremblent dans leurs culottes mais jouent les matamores !

Ces gens-là sont au wokisme ce que les antivax étaient à la COVID.