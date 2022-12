ROY, Rosaire



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Rosaire Roy, conjoint de madame Gisèle Bolduc, fils de feu monsieur Joseph Roy et de feu dame Angélina Drouin. Originaire de St-Joseph-de-Beauce, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Gisèle Bolduc; ses enfants : Sylvana (Christian Roussel), feu Mario et Nelson; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; sa sœur : Rachelle (feu Adrien Labbé); ses belles-sœurs et son beau-frère : Gilberthe Boduc (feu Alexandre Goupil) et Michel Bolduc (Marielle Pouliot), neveux, nièces, cousins, cousines, autres parent et amis(es). Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédé dans la mort : Léonce (feu Yvonne Plante), Émile (feu Agathe Plante), Marguerite (feu François Giroux), Louis-Philippe (feu Jeanne d'Arc Roy) , Yvonne (feu Hermas Nadeau), Henri (feu Cécile Roy), Armand (feu Rachel Fortin), Adélard (feu Rita Plante), Jeanne d'Arc (feu Louis Lagueux, Réal (feu Françoise Poulin), Rita (feu Paul-Eugène Lessard), Yvette et Gaétan, Rachel Bolduc (André Yelle), Lucille Bolduc (feu Clément Paré).Les funérailles de monsieur Rosaire Roy seront célébrées à une date ultérieure. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer : https://cancer.ca/fr/cancer-information/what-is-cancer