COMEAU, Roland



À la résidence Côté Jardins, le 17 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roland Comeau, époux de dame Céline Verreault, fils de feu Édouard Comeau et de feu Bérangère Doxtader. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Céline; ses enfants : Monique et Bernard; sa petite-fille Laurence (Alexis Demers); ses frères et sœurs : André, Maurice, Janine, Jean, feu Gisèle et feu Guy (Anita Hooper); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verreault : Blandine, Marcel (Vera Saric), Réjeanne (feu Gérard Caouette), feu Gemma (feu Léopold Dion), feu Thérèse, feu Denis (feu Denise Dick) et feu Gilles, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Roland a vécu une exceptionnelle histoire d'amour avec Céline. Sa carrière de professeur l'a comblé de mille façons. Il a profité de la beauté de la forêt au chalet, si bien entouré de la famille Verreault. Tant de soupers gourmands, de discussions philosophiques, de fous rires, de voyages, d'entraide…Bref une belle existence et un départ en douceur. Merci à la fabuleuse équipe de la résidence Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins,4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures Qc, G3A 0K9, 418 780-8179, www.fondationjhsl-cj.com