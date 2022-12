PELCHAT, Suzanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 décembre 2022, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédée madame Suzanne Pelchat, fille de madame Thérèse Chayer et de feu monsieur Adrien Pelchat. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa mère Thérèse Chayer, sa sœur Louise-Gabrielle Pelchat ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis(es). Madame Pelchat a été confiée aux bons soins de