FILIATRAULT, Jacques



C'est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de notre père chéri Jacques Filiatrault, âgé de 86 ans, survenu le 8 décembre 2022 au CHSLD des Jardins du Haut-St-Laurent à St-Augustin (Québec). Il était le fils de feu Armand Filiatrault et de feu Marie l'Heureux. Originaire de Ville St-Laurent (Montréal), il a habité toute sa vie à Charlesbourg (Québec). Il laisse dans le deuil ses deux filles adorées : Caroline et Isabelle (Martin St-Pierre), la mère de ses enfants : Madeleine Guillemette, ses petits-enfants : Félix-Antoine et Rosalie Dutil, Raphaël et Léa St-Pierre, ses amis proches, Gisèle, Roger, Réal ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le mardi 27 décembre de 19h à 21h et mercredi 28 décembre de 11h à 13h à :Selon les dernières volontés de notre père,La famille remercie très sincèrement tout le personnel du Jardins du Haut-St-Laurent pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués au quotidien à notre père. Vous êtes une équipe formidable! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer : https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/ ou à la Fondation des Jardins du Haut-St-Laurent, Accueil | Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins | Québec.