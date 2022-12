DESSUREAULT, Liette Rémillard



Au CHUL, Québec, le 15 décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Liette Rémillard, épouse de monsieur Roger Dessureault, fille de feu monsieur Urbain Rémillard et de feu madame Rita Périgny. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auMadame Rémillard laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Sylvie (Claude Frenette), Jean-François (Isabelle Ragot) et Marc (Sylvie Marcotte); ses petits-enfants : Joëlle (Raphaël Paquet) et Marc-André Frenette (Marcus Gilchrist), Gabrielle Dessureault (Marc-Olivier Brouard); ses arrière-petits-enfants : Alexis Paquet, Charlie et Marguerite Brouard. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Normand (feu Gertrude Corriveau), feu Réjean (Liette Bouchard), Jeanne-Aimée (feu André Desaulniers), Suzanne (feu Claude L'Heureux), Ginette (feu Etienne Veillette, Aldège Lehoux), Camille (Lisette Lafontaine), Lise (feu Roger Paquin); Raymonde Dessureault (feu Jean Payen), feu Robert (Nicole Lafrance), Ghislaine (feu Claude Roy, Marcel Veillette), Andrée (feu Yves Lajoie), Serge. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à l'équipe du Dr Charles-Etienne Dubrûle du CHUL pour les excellents soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca