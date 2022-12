CHAMBERLAND, Adrien



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 7 décembre 2022, est décédé à l'âge de 77 ans et 9 mois M. Adrien Chamberland, époux de Mme Francine Alexandre; fils de feu Mme Yvette Bélanger et de feu M. Léopold Chamberland. Il demeurait à La Pocatière, autrefois Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 14 h 30.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse, Francine Alexandre. Il était le frère de : Cécile (feu Raynald Létourneau), Carmelle (son ami Georges Routhier), Solange (Henri Dumas), feu Réjeanne (Richard Lachance), feu Roger (Maryse Langlois), Suzanne (Yvon Anctil). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Numa, Normand, Alexandre, Claude (Marielle Dupuis), André (Francine Lévesque), Jacinthe (Jean Beaudreau), Renée (Alain Reny), Denis (Colombe Thériault), Jean-Paul (Diane Lavoie), Germain (Nathalie Bernier). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Gaétan Lévesque, au personnel du CLSC et de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1 ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la