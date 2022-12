PLANTE, Yvette Pouliot



À Québec, le 6 décembre 2022, à l'âge de 101 ans et 2 mois, est décédée dame Yvette Plante, épouse de feu Charles-Robert Pouliot. Elle était la fille de feu Joseph-Arthur Plante et de feu Dina Belleville. Elle demeurait aux Jardins Lebourgneuf, à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :L'inhumation des cendres se fera après la cérémonie, au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil son frère Maurice (feu Jeanne-D'Arc Caron), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre sa soeur Reine (feu Jacques Guay); ses frères : Gérard (feu Andrée Cadrin), Roland (feu Cora Carbonneau), Marcel (feu Marguerite Labrecque), Roger (feu Odette Burgess); ses belles-soeurs et son beau-frère : Marguerite (feu François Doré), Françoise (feu Adrien Boulais), Rita (feu Roger Simpson), Thérèse (feu Paul Verrault), Maurice (feu Cécile Landry), Simone (feu Georges Lemelin), Pauline (feu Raymond Paquet) et Colette. Merci aux personnes qui l'ont entourée, particulièrement au cours des dernières années de sa vie, dont le personnel dévoué de sa résidence. Un merci spécial à la Dre Nicole Thibault pour sa présence assidue. Sincères remerciements à l'équipe médicale du 7e étage de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins de fin de vie prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.