HAMEL, Martin



À sa résidence et entouré de l'amour des siens, le 8 décembre 2022, à l'âge de 56 ans est décédé monsieur Martin Hamel, époux de Maryse Laliberté. Il était le fils de feu Juliette Couture et de feu Raymond Hamel. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Maryse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yanick (Aïcha), Elodie (Mathieu), David (Émy) et son fils de cœur Vincent. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Chantal, son frère Louis (Martine), sa sœur Lucie (Yves), ses neveux et nièces et leurs enfants ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines de la famille Hamel. Également très attristée par son départ, la famille Laliberté pour qui il était un beau-frère aimé et apprécié ainsi qu'un oncle cool pour ses neveux et nièces et leurs enfants. C'est aussi avec tristesse qu'il a dit au revoir à son petit frère de cœur Dany Bradet et son buddy Frédéric Bouchard ainsi qu'à ses amis précieux de très longue date. Une pensée toute spéciale pour ses filleuls Frédéric Hamel et Emrick Bradet. La famille recevra les condoléances aude 9h à 13h.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués et particulièrement Julie Marois (MD) et Martin Clément (MD) pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer.