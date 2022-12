FONTAINE, Alexandre



À La Résidence les Peupliers de St-Lambert-de-Lauzon, le 16 décembre 2022, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Alexandre Fontaine, fils de feu monsieur Ludger Fontaine et de feu madame Marie-Blanche Ruel. Il était natif de Notre-Dame- Auxiliatrice-de-Buckland.Il était le frère de : feu René (feu Jeanne Morin), feu Lucien, Léonidas (Micheline Godbout), Émilien (feu Suzanne Asselin), feu Clément (Anne-Marie Gagné), Gratia (Jacques Gariépy), Irène, Armand, Michel (Céline St-Laurent, feu Réjeanne Laverdière), Diane et Damien. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à la direction et au personnel traitant de la résidence le Petit Domicile à Charny ainsi que la Résidence des Peupliers de Saint-Lambert de Lauzon. Les arrangements funéraires ont été confiés à la Maison Funéraire :