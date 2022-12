OUELLET, Michel



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 10 décembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Ouellet, époux de madame Micheline Boutet, fils de feu madame Hélène Lebrun et de feu monsieur Arsène Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auOutre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Karine Esculier) et André (Nadia Malenfant); ses petits-enfants : Emy, Marika, Joey, Léo et Éli; sa soeur Marie-Andrée Ouellet (Louis Lortie); ses beaux-frères et sa belle-soeur : Aline (Jocelyn Cloutier), André (Suzanne Boulay) et Michel (Véronique Labrecque); ses deux filleules : Pascale (Steve Gingras) et Manon (Christian Desbiens), ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille aimerait remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : https://cancer.ca/fr/. Des formulaires seront disponibles sur place.