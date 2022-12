LAVOIE, David



À son domicile, le 5 décembre 2022, à l'âge de 43 ans, est décédé David Lavoie, fils de Lucie Ducharme et de Claude Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13 h à 15 h 45.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Geneviève (Hugo Lavoie); son neveu William et sa nièce Elizabeth; ses oncles, tantes, cousins et cousines des familles Lavoie et Ducharme; ses collègues de Frima et du Collège Bart ainsi que les étudiants et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement québécois des maladies orphelines, CP 22041, Quatre Saisons, Sherbrooke, Qc, J1E 4B4, 1-888-822-2854, www.rqmo.org. Des formulaires seront disponibles sur place.