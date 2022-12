CARRIER, Raymonde



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 décembre 2022, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Raymonde Carrier, fille de feu madame Berthe Carrier et de feu monsieur Wilfrid Carrier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa sœur Georgette, sa belle-sœur Céline Labrie (feu Philippe Carrier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. Elle était la soeur de feu Marie (feu Antoine Bergeron), feu Irène (feu Marcel Martineau), feu Wilfrid junior, feu Juliette (feu Fernand Simoneau), feu Omer (feu Pierrette Carrier), feu Maurice, feu Émile et feu Gisèle (feu Noël Dumont),La famille tient à remercier le Dr. Serge André Bégin, le personnel du CLSC (secteur Desjardins) ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur bienveillance, leur présence et les bons soins prodigués aux derniers moments de sa vie. La famille accueillera les condoléances, en présence du corps, aude 11 h 30 à 13h45.L'inhumation du corps se fera au cimetière Mont-Marie.