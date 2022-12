LECLERC, Geneviève



Au centre d'hébergement de Pont-Rouge, le 18 décembre 2022, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée dame Geneviève Leclerc, épouse de feu monsieur Fernando Borgia, fille de feu monsieur Joseph Leclerc et de feu dame Clara Savard. Elle demeurait à St-Raymond et était native de Donnacona.. Madame Leclerc laisse dans le deuil ses beaux-enfants : Michel Borgia (Chantal Lelièvre) et Johanne Borgia (Yves Houde); leurs enfants: Alexandre Borgia (Anne-Marie Allard), Louis Philippe Borgia (Sandra Villeneuve), William Borgia (Catherine Héroux) et Anne-Sophie Moisan (Alexandre Therrien); trois arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse ses sincères remerciements au personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond (QC) G3L 1W1.