MARCOUX, Dominique



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Dominique Marcoux survenu au CHSLD de Sainte-Marie, le 12 décembre 2022, à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Mme Lucille Turcotte et demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera :le jeudi 29 décembre 2022 de 19h à 21h, le vendredi 30 décembre 2022 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucille, ses enfants : Alain (feu Guylaine Berthiaume, France Camiré), Sylvie (Réjean Berthiaume), Ghislain (Mireille Lehoux), Éric (Manon Laplante), Josée (Ghislain Nadeau) et Karine; ses petits-enfants : Alyson Guay, Frédéric (Marie-Hélène Chassé), Jolyane et Pier-Luc Berthiaume, Meggy, Laura et Camylle Marcoux, Marc-Antoine et Gabriel Nadeau ainsi que Jordan Poulin; ses frères et sœurs : feu Raymond (Claire-Hélène Cliche), feu Thérèse (feu Rock Blais), feu Murielle (feu Henri Nadeau), feu Denise (feu Oram Laplante), Clément (Denise Savoie), Léonard (Céline Audet) et Oliva (Denise Boulet); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Raymond (feu Yvette Giroux), Monique (Lucien Lamonde), André (Marina Marcoux), feu Florian, feu Noël (Monique Morin), feu Laurent (feu Lisette Lavoie), Colette (feu Michel Deslaunais), Micheline (feu Richard Mercier), Madeleine (feu Denis Dubreuil) et Gaston. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Un don à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar) https://smdj.ca/don-messe-cva, à la société Alzheimer Chaudière-Appalacheshttps://www.canadahelps.org/fr/dn/19180?v1=true seraient appréciés.