RATTÉ, Johanne



À l'IUCPQ, le 25 novembre 2022, à l'âge de 59 ans et 7 mois, est décédée madame Johanne Ratté, conjointe de monsieur Patrick Martineau, fille de Madame Micheline Defoy et feu Monsieur Jean-Guy Ratté. Elle demeurait à Charlesbourg, Québec.Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil : ses enfants : Jonathan et Vincent Boily; sa sœur Dominique Ratté; sa belle-famille : Jeannette Tremblay et feu Claude Martineau; les enfants de son conjoint; Maude et Mathieu Martineau; son beau-frère François Martineau (Daniella Giancola) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins et l'accompagnement jusqu'à la fin de madame Ratté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.caDes formulaires seront disponibles sur place.