Autriche: un week-end dans la belle Salzbourg

Ville natale de Mozart, l’un des plus grands compositeurs de tous les temps, et lieu de tournage de la célèbre comédie musicale «La mélodie du bonheur», Salzbourg se distingue à de multiples niveaux.

Non seulement sa vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais cette capitale culturelle peut également se targuer d’accueillir l’un des festivals les plus prestigieux au monde, le Festival de Salzbourg, qui conjugue opéra, théâtre et musique classique. Chose certaine, vous prendrez plaisir à découvrir ce joyau baroque cerné de montagnes, peu importe la saison.

Courtoisie : Unsplash / Patrick Langwallner

Voici nos bons plans pour profiter pleinement d’un week-end à la découverte de cette belle cité autrichienne.

VENDREDI

17h - Flâner sur la plus belle rue de la ville

En plus d’être le cœur vibrant de la vieille ville, la Getreidegasse doit sa renommée à la maison natale de Wolfgang Amadeus Mozart, né le 27 janvier 1756, au numéro 9. Une balade sur cette rue, qui se caractérise par ses enseignes en fer forgé, ses édifices pastel et ses passages piétonniers, vous plongera immanquablement dans une atmosphère romantique.

Crédit : Erika Tremblay

C’est également l’endroit tout indiqué pour magasiner quelques souvenirs comme les fameuses Mozartkugel, des boules de chocolat fourrées aux pistaches, à la pâte d’amande et aux pralines, ainsi que des décorations et des vêtements traditionnels.

Courtoisie : Unsplash

Maison natale de Mozart, Getreidegasse 9 (visite incluse avec la SalzbourgCard)

19h - Goûter les spécialités autrichiennes

En soirée, les gens du coin comme les visiteurs se retrouvent chez Bärenwirt, une institution salzbourgeoise en activité depuis 1663. C’est dans une ambiance chaleureuse que vous pourrez savourer le traditionnel schnitzel, la réconfortante soupe aux quenelles et le délicieux plat de saucisses et de choucroute.

Bärenwirt, Müllner Hauptstraße 8

SAMEDI

8h30 - S’offrir une vue à 360 degrés sur la ville

Ce matin, empruntez le funiculaire le plus vieux d’Autriche pour rejoindre le sommet de la colline de Festungsberg et la forteresse de Hohensalzburg, qui surplombe fièrement la ville depuis le 11e siècle. Cet emblème de Salzbourg, qui a joué différents rôles au fil des siècles, est aujourd’hui l’un des châteaux forts les mieux conservés d’Europe. L’endroit vaut surtout le détour pour son panorama unique, mais une visite de la forteresse vous offrira également un agréable voyage dans le temps à travers la découverte d’objets historiques.

Forteresse de Hohensalzburg, Mönchsberg 34 (visite et funiculaire inclus avec la SalzbourgCard)

10h - Explorer les trésors du DomQuartier

La cathédrale Saint-Rupert, l’ancienne résidence des princes-archevêques et l'abbaye Saint-Pierre forment le coeur historique de Salzbourg que vous pourrez explorer à l’aide d'un seul billet. Des salles d’apparat à la cathédrale de style baroque où Mozart fut baptisé, en passant par l’un des plus vieux monastères bénédictins de l’Autriche, la visite du DomQuartier saura vous occuper (et vous fasciner) pendant quelques heures.

DomQuartier, Residenzplatz 1/Domplatz 1a (visite incluse avec la SalzbourgCard)

12h30 - Se rassasier avec une jolie vue

Avant de traverser la rivière Salzach pour rejoindre la Neustadt (nouvelle ville), rechargez vos batteries autour d’un plat typiquement autrichien et d’une bonne bière. En été, la terrasse du restaurant Gasthaus Hinterbrühl offre une ambiance animée et une jolie vue sur le centre historique.

Gasthaus Hinterbrühl, Schanzlgasse 12

14h - Relaxer dans les jardins du château Mirabell

Crédit : Erika Tremblay

Construit en 1606 pour le prince-archevêque Wolf Dietrich de Raitenau, le château Mirabell est sans contredit l’un des édifices les plus somptueux de Salzbourg. Alors que les salles du palais abritent aujourd’hui les bureaux de la mairie, les jardins vous accueillent le temps d’une balade idyllique avec vue sur l’Altstadt (vieille ville). Ici, les fans de «La mélodie du bonheur» pourront suivre les traces de Maria et de la famille Von Trapp en s’émerveillant face à la fontaine de Pégase et en chantant «Do-ré-mi» à travers les roseraies.

Château Mirabell, Mirabellplatz 4

15h30 - Profiter d’une pause chocolatée

Impossible de poser les pieds en Autriche sans goûter la fameuse Sachertorte de l’hôtel Sacher. Bien que l’adresse originale soit située à Vienne, vous retrouverez le même goût onctueux de ce gâteau au chocolat et à la confiture d’abricot, servi avec de la crème fouettée, au café de Salzbourg. Le plus beau dans tout ça? Vous pourrez acheter une version mini de ce célèbre dessert et faire durer le plaisir de retour à la maison!

Café Sacher, Schwarzstraße 5-7

20h - Assister à un concert

À titre de ville natale de l’un des plus grands compositeurs européens, Salzbourg accorde une place de choix à la musique classique. Tout au long de l’année, ses églises, ses palais et ses châteaux sont le théâtre d’une série de concerts. Pour frissonner au rythme de l'œuvre de Mozart, rendez-vous dans la Salle de Marbre du château Mirabell ou offrez-vous un dîner-concert à la forteresse de Hohensalzburg. Cette soirée tout en musique restera longtemps gravée dans votre mémoire.

Concerts au château Mirabell, Mirabellplatz 4

Concerts à la forteresse de Hohensalzburg, Mönchsberg 34

DIMANCHE

9h - Combiner pause café et histoire

Crédit : Erika Tremblay

Depuis son ouverture en 1909, le café Bazar est le repère de prédilection des artistes qui visitent la ville. Faites comme l’actrice Marlene Dietrich et le metteur en scène Max Reinhardt et savourez votre petit-déjeuner dans la plus pure tradition autrichienne.

Café Bazar, Schwarzstraße 3

11h - Percer les mystères du château de Hellbrunn

Crédit : Erika Tremblay

Après un court trajet en autobus, rejoignez le château de Hellbrunn, au sud de la ville. Édifiée pour le prince-archevêque Markus Sittikus, cette propriété autrefois destinée au plaisir et au repos se distingue principalement par ses jardins qui renferment plus de 200 jeux d’eau animés. À travers une visite guidée, laissez-vous émerveiller par une série de grottes mystérieuses et de fontaines.

Château et jeux d’eau de Hellbrunn, hellbrunn.at, Fürstenweg 37 (visite incluse avec la SalzbourgCard)

14h - Retrouver son coeur d’enfant

Directement annexé au château de Hellbrunn, au pied d’une paroi rocheuse, se trouve le zoo de Salzbourg qui accueille près de 1500 animaux. Petits et grands se plairont en allant à la rencontre d’espèces originaires de tous les continents, du lion d’Afrique aux bouquetins des Alpes.

Zoo de Salzbourg, Hellbrunner Straße 60 (visite incluse avec la SalzbourgCard)

Informations utiles

Pensez à vous procurer la SalzbourgCard 48h, en ligne ou à votre arrivée à l’hôtel. Elle vous offre une entrée unique gratuite dans tous les sites et les musées, un accès illimité aux transports en commun ainsi que des réductions sur des concerts et autres événements culturels. card-webshop.feratel.com

Si vous souhaitez visiter la ville en été, planifiez plusieurs mois d’avance pour pouvoir profiter de tarifs raisonnables et obtenir des places pour le Festival de Salzbourg qui se déroule en juillet et en août.