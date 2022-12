HOUDE, Lise Thiboutot



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 12 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lise Thiboutot, épouse de feu monsieur Jacques Houde. Elle était la fille de feu dame Solange Paquet et de feu monsieur Lucien Thiboutot. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Lise laisse dans le deuil son fils Patrick (Annie Bilodeau) : ses petits-enfants qu'elle adorait : Antoine et Marissa; ses sœurs et son frère : Ginette (Paul-Henri Roy), Murielle, Jean-Pierre et Sonia (Serge St-Laurent); ses neveux : Christian, Alexis (Isabelle), Frédérick et Maxime (Émilie); ses petits-neveux : Pierre-Olivier, Jules et Éloi ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. La famille souhaite remercier sincèrement le Dr Poulin-Robitaille, le Dr Doyle ainsi que Mme Nathalie Ouellet pour leurs bons soins et leur dévouement depuis plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein : 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (Québec) H2X1Y1, Sans frais : 1 877 990-7171, Téléphone : 514 871-1717, https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/