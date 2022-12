Récolte de cinq points pour le Canadien: la cerise sur la bûche?

DALLAS | Même s’il lui reste encore un match à disputer avant de rentrer à Montréal, le Canadien peut dire mission accomplie puisqu’il reviendra de ce voyage de trois matchs avec au moins trois points.

Avec un peu de chance en prolongation au Colorado, on parlerait même d’un périple jusqu’ici parfait. Évidemment, le Tricolore doit une fière chandelle à ses deux gardiens.

Tant Samuel Montembeault, à Tempe, que Jake Allen, à Denver, ont permis à l’équipe de conclure les 60 premières minutes de jeu avec au moins un point de classement.

«On ne méritait pas les deux points ce soir. Si ça avait été le cas, on aurait commis un vol», avait d’ailleurs reconnu Martin St-Louis, après le match à Denver.

Vendredi soir, face aux Stars, la troupe du Lavallois aura fort à faire si elle souhaite ajouter la cerise sur la bûche avant de partir pour le congé de trois jours de Noël.

Menée par les prouesses offensives de Jason Robertson (appuyé par Roope Hintz, Jamie Benn et le bon vieux Joe Pavelski) et l’étanchéité de Jake Oettinger devant le filet, l’équipe texane trône au sommet de la division centrale (avant les matchs de jeudi).

Avec ses 24 buts, Robertson se trouve au cœur de la course pour l’obtention du trophée Maurice-Richard. De plus, ses 48 points le placent au cinquième rang du circuit.

Une défaite à racheter

Avec seulement quatre revers subis en temps réglementaire sur la patinoire du American Airlines Arena, les Stars sont l’une des équipes les plus féroces à domicile.

Et comme ils ont été corrigés 6 à 3, mercredi lors de la visite des Oilers, ils souhaiteront assurément se racheter.

«On a été brouillon. On a manqué des assignations lors des mises en jeu, on a commis des revirements, on leur a offert un but en supériorité numérique», a énuméré l’entraîneur-chef Peter DeBoer, peu impressionné par la performance de ses joueurs face aux Oilers.

«Au moins, il nous reste une rencontre avant les Fêtes pour rebondir», a fait valoir Tyler Seguin.

Il s’agira du deuxième affrontement de la saison entre ces deux formations. Au Centre Bell, le 22 octobre, Pavelski s’était donné en spectacle en inscrivant un tour du chapeau et en récoltant une mention d’assistance dans un gain de 5 à 2 des Stars.

Un coup de pouce de l’attaque massive?

Puisque le Canadien n’a pas tenu de séance d’entraînement à son arrivée à Dallas, impossible de savoir si Martin St-Louis apportera des modifications à sa formation.

On risque possiblement de revoir Allen devant le filet. À moins qu’il n’ait pas encore eu le temps de reprendre son souffle après le bombardement de 36 lancers qu’il a reçu mercredi au Colorado.

Encore une fois, au risque de se répéter, le Tricolore augmentera ses chances de succès si son attaque massive parvient à produire.

Face à l’Avalanche, elle n’a obtenu qu’une seule occasion de se faire valoir et elle a, de peine et de misère, décoché un tir.

Bref, au cours de ses neuf derniers matchs, l’attaque massive montréalaise n’a marqué qu’un but en 30 occasions.