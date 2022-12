Cannabis: revenus records pour le trimestre d’octobre

Les revenus liés au cannabis ont atteint de nouveaux records pour le trimestre qui s’est conclu en octobre 2022, a rapporté jeudi la société mère de plusieurs grands producteurs à l’échelle du Canada.

Entre son trimestre d’octobre 2021 et celui d’octobre 2022, Le Canada House Cannabis Group Inc. a noté une amélioration de 950 % de son taux BAIIA (Bénéfice avant intérêts, impôt, et amortissement), utilisé pour calculer la santé financière d'une entreprise.

En effet, alors que l’entreprise avait subi une perte de 147 000 $ pour son trimestre d’octobre 2021, elle aurait clos celui de 2022 avec un taux de 1,25 M$, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les revenus nets ont été, quant à eux, de 5 981 000 $, soit une augmentation de 17 %, comparativement à 5 106 $ au cours de la même période de l'exercice précédent.

«Nous sommes heureux d'annoncer une croissance continue des revenus et un rendement financier positif à Canada House, une tendance observée au cours des cinq derniers trimestres», a déclaré Chris Churchill-Smith, chef de la direction de Canada House.

La société, dont l’objectif est de devenir «le principal producteur de cannabis médical et de cannabis artisanal», produit notamment du cannabis de «qualité médicale» en Ontario, a précisé le communiqué.

Elle possède également des installations de production de 64 000 mètres carrés à Louiseville au Québec, ainsi que des cliniques partout au pays qui travaillent directement avec des équipes de soins pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes.