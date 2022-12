Chansons québécoises: nos 10 coups de coeur de 2022

Du pop au rock, en passant par le folk, l’électro et le R&B, les artistes québécois nous en ont mis plein les oreilles tout au long de l’année 2022. L’équipe du Journal vous propose les 10 pièces qui ont le plus tourné dans leurs écouteurs et haut-parleurs durant les 12 derniers mois.

Fille à porter, Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy

Quand deux filles de Québec, deux de nos plus beaux talents en éclosion, unissent leurs voix, ça donne un regard introspectif sur la dépendance affective couché sur une irrésistible mélodie pop. «Ma toune de karaoké», se plaisait à dire Ariane Roy en entrevue. Elle n’avait pas tort. (CB)

Ce soir je danse, William Cloutier

William Cloutier nous offrait en début d’année le plus tenace vers d’oreille de 2022 avec l’irrésistible Ce soir je danse. On l’avoue, on a succombé à maintes reprises à cet hymne pop vitaminé invitant à la fête et l’abandon. Et on a, nous aussi, dansé dans nos salons (et pas seulement en soirée) sans jamais s’en lasser. (BL)

Heartbeat (avec anaïis), Pierre Kwenders

Cette chanson est un piège. Elle n’a l’air de rien, vous croyez qu’elle passera en coup de vent dans votre vie, mais elle finit par s’installer dans votre cerveau pour en devenir indélogeable. Un bijou de R&B électro qui a aidé Kwenders à remporter le prix Polaris. (CB)

Pâté chinois, Les Trois Accords

Quand on parle du groupe de Drummondville, on pense souvent à leurs chansons loufoques. Mais le chanteur et parolier Simon Proulx peut aussi se montrer très profond et touchant, comme en fait foi ce superbe morceau qui pourrait marquer l’histoire du groupe. (RGM)

Je vais te faire danser, Les Soeurs Boulay

Les Sœurs Boulay rendent ici fièrement public leur penchant pour la musique pop. Cette chanson aborde la quête identitaire obsédant les gens vivant à notre époque, sur une mélodie résolument pop. Cette pièce est d’ailleurs décrite par les principales intéressées comme «une chanson pop sombre, mais sombre avec un clin d’œil » (SEN)

Fatal Line, Half Moon Run

C’est pour le projet 1969 Collective, du réalisateur Connor Seidel, que le trio a enregistré cette très belle pièce. Dès la première écoute, on se sent happé par la mélodie et on comprend qu’elle s’inscrira déjà parmi les incontournables du groupe. (RGM)

Sommeil pesant, Catherine Durand

Après plusieurs remises en question, l’autrice-compositrice est revenue plus inspirée que jamais avec son magnifique album La maison orpheline. L’une des pièces qui ressortent du lot est sans conteste l’envoûtante Sommeil pesant, qui commence en mode acoustique avant de se finir dans un crescendo orchestral. (RGM)

(I Am) In Kommand, Sword

Après un silence de 30 ans, Sword démontre qu’il était encore capable d’écrire de bonnes tounes métal «old school». (I Am) In Kommand est une solide déflagration dans l’esprit des années 80. Des guitares tranchantes, une voix stridente, les gars en ont encore dedans. On monte le volume. (YL)

J'entends tout c'qui joue (dans ta tête), Daniel Bélanger

Du Daniel Bélanger comme on l’aime : entraînant, reconnaissable dès les premiers notes et devenant un joli vers d’oreille en une seule écoute! Cette chanson a été dévoilée officiellement en août dernier, mais l’extrait partagé en primeur par le chanteur sur Tik Tok avant sa sortie avait récolté 30 000 écoutes... en seulement 48 heures! (SEN)

Gossip, Lisa LeBlanc

J’ai un large sourire étampé sur mon visage à chaque fois que j’entends Lisa LeBlanc nous raconter, sur une rythmique disco-funk, ses visites au Tim Horton, où elle évite le service au volant pour aller entendre les potins du jour.Une « toune» savoureuse entre un double-double et trois Timbits. (YL)