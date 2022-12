Culture de l’annulation: «Ç’a commencé avec le beurre de pinottes» -Mulcair

Pour Thomas Mulcair, la bataille des genres a commencé avec le débat autour de cette délicieuse tartinade matinale. C’est une image vous pensez? En fait... pas tant que ça. Pour l’ancien chef du NPD, quand les écoles ont pris la décision de bannir le beurre d’arachides pour protéger les enfants allergiques, c’est la société qui a plié les genoux devant une minorité.

«Ce n’est pas aux parents de s’assurer que les enfants font attention», demande-t-il.

L’apogée de cette guerre pour l’inclusion, c’est la décision de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui organise le gala des Gémeaux. On rappelle qu’en 2023, huit catégories ont été combinées, dont les très prisées Meilleur acteur et Meilleure actrice.

Richard Martineau trouve lui aussi que la décision des Gémeaux est difficile à comprendre. Mais attention, avec Jean-François Lisée, les trois hommes se disent évidemment en faveur de l’inclusion, mais ne peuvent pas s’empêcher de sourciller.

«Pourquoi on réduit de 50% les raisons qu’on écoute le gala?, demande Jean-François Lisée. Faites une catégorie Meilleur)e non-binaire !»

Pour lui, les spectateurs ne s’intéressent pas vraiment aux autres catégories. Bref, les arguments virevoltent dans tous les sens pour cette dernière chronique de 2022 pour ces trois «propriétaires de pénis»...

