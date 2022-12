Délit de fuite à Saint-Basile-le-Grand: un suspect arrêté

TVA Nouvelles a appris que la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent a procédé jeudi matin à l’arrestation d’un homme de 32 ans en lien avec un délit de fuite sur la route 116, à Saint-Basile-le-Grand où une mère de famille est passée à un cheveu de la mort.

Le suspect habite d’ailleurs tout près du lieu du délit de fuite qui s’est produit le 9 décembre dernier vers 21h30 en soirée. Il sera, selon nos informations, accusé dans les prochaines heures de délit de fuite causant des lésions.

Il y a deux semaines, Catherine Dumberry traversait la route 116 en utilisant le passage piétonnier, près de la rue Jean-Charles Michaud, quand elle a été happée violemment par le conducteur qui roulait selon toute vraisemblance à 70 km/h, ce qui est la vitesse maximale permise.

Il ne s’est pas arrêté après l’impact et la femme de 34 ans a subi des blessures graves. Elle s'estime d’ailleurs chanceuse d’être en vie. Mme Dumberry a accordé une entrevue à notre journaliste Yves Poirier alors qu’elle est hospitalisée à l’hôpital Général de Montréal.

«On ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Mais je suis extrêmement soulagée, car cette personne doit arrêter de nuire, le geste qu’elle a fait est horrible. Une fois qu’il s’est rendu compte qu’il avait foncé dans quelqu’un, oui il aurait dû arrêter, oui il aurait dû venir. Je ne comprends même pas comment je suis encore en vie, considérant que j’ai un cousin qui a eu un accident drastiquement moins grave et que sa rate a éclaté. Il a failli mourir. Moi, j’ai un accident dix fois plus grave et je suis encore en vie», confie la mère de famille à TVA Nouvelles.

Le maire de Saint-Basile-le-Grand a indiqué qu’un panneau clignotant activé par le piéton sera ajouté sur cette traverse de piéton.

La comparution est prévue jeudi après-midi du chauffard au palais de justice de Longueuil.