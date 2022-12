COULOMBE, Rollande Rousseau



Au Centre d'hébergement de Sainte-Marie, le 12 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rollande Rousseau, épouse de feu monsieur Wilfrid Coulombe, fille de feu Omer Rousseau et de feu Rose-Aimée Dallaire. Elle demeurait à Sainte-Marie et autrefois à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Jean-Marc Jacques), Jean-Guy (feu Lyne Turgeon, Jeannine Barbeau), Laurette, Madeleine (André Routhier), Clémence (Robert Poliquin), Céline (ex-conjoint Richard Jobin), Réal (Louise Anderson) et Carole (Georges Carrier); ses 19 petits-enfants et 33 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Bertrand (Jacqueline Bilodeau), Yvette (feu Daniel Lefebvre), feu Raymond (Gaétane Tremblay), feu Hélène, feu Thérèse (feu Charles-Eugène Germain), feu Françoise (feu Eugène Parent), feu Benoît (feu Louisette Boivin), Pauline (feu Réal Caux), Gisèle (feu Marcel Boucher, Fernand Lepage), Denise, Michel (Carmelle Langlais) et feu Rachelle (Robert Lévesque); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Coulombe : feu Raymond (feu Rita Lefebvre), feu Lucien (feu Jeanne Dallaire), feu Annette (feu Adrien Parent), feu Émile (feu Évangéline Camiré), feu Simonne (feu Sylvio Savoie), feu Rita (feu Georges Camiré), feu Colette (feu Wildey Couture), feu Conrad (feu Claire Larochelle), feu Paula (feu Robert Demers), feu Jacqueline (feu Philippe Blais), Gisèle (feu Paul-Eugène Blais), Rachelle (feu Paul Giguère, feu Roland Bilodeau), feu Véronique (feu Pierre Guilbault) et feu Gilles (Denise Roy); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement particulier au personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Marie pour tous les bons soins prodigués et pour le soutien apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule https://www.lecrepuscule.ca/. Par mesure de précaution, la famille apprécierait grandement la limitation des contacts physiques et le port du masque.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h. La direction a été confiée au