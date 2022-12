Eagles de Philadelphie: Jalen Hurts officiellement à l’écart

Les Eagles de Philadelphie iront à la guerre face aux Cowboys de Dallas avec Gardner Minshew derrière le centre, puisque le quart-arrière Jalen Hurts ne sera pas en mesure de prendre part au match en raison d’une blessure, a confirmé l’entraîneur-chef Nick Sirianni, jeudi.

Le jeune pivot de 24 ans produit à un rythme effréné cette saison et a aidé les Eagles (13-1) à conserver le meilleur dossier de la NFL après 14 rencontres. Hurts est toutefois tombé au combat dimanche dernier dans la victoire face aux Bears de Chicago. Il est touché à l’épaule, et par prudence, Sirianni se tournera vers Minshew.

«Jalen a fait tout en son possible pour que son corps soit prêt, et à l’approche de la rencontre, il ne pourra pas y arriver. Il a tout essayé et il voudrait y être. Jalen Hurts est le joueur le plus résilient que je connaisse», a mentionné le pilote des Eagles, selon le site web de la ligue.

Hurts fait partie de l’élite dans la plupart des statistiques réservées aux quarts-arrière cette année. Il a décoché 22 passes pour des touchés et n’a été victime que de cinq interceptions. De plus, il a inscrit 13 majeurs par la course.

Minshew avait obtenu deux départs la saison dernière à Philadelphie, et il avait lancé quatre passes de touchés contre un seul larcin. Il a vu de l’action dans trois rencontres en 2022, mais n’a tenté que quatre passes. Le moustachu a été le quart partant des Jaguars de Jacksonville en 2019 et 2020.

«Gardner sera notre homme, et Gardner sera prêt. Il a travaillé fort pour cette opportunité contre une très bonne équipe de football, et il s’est bien entraîné hier [mercredi]. Il amène beaucoup d’énergie. Il est prêt», a assuré Sirianni.

Le match de samedi sera très important, puisque les Eagles pourraient être couronnés dans la section Est de l’Association nationale grâce à une victoire. Les Cowboys (10-4) ont de minces espoirs de terminer au sommet, mais ils devront d’abord mettre un terme à la série de cinq victoires de leurs rivaux.