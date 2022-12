POULIN, Réjeanne



À la Résidence Kirouac, le 14 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Réjeanne Poulin, épouse de feu Jean-Charles Breton, fille de feu Alexandre Poulin et de feu Mathilda Talbot. Elle demeurait à Québec. Elle a aussi été la conjointe de feu Marcel Delorme.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Carole Richard), Danielle (Daniel Arsenault), Gaétan, Yves (Lucie Lefebvre) et Yvan (Sylvie Vachon); ses petits-enfants : Steve, Martin et Élisabeth; ses arrière-petits-enfants : Daphné, Anaève et Malcom. Elle était la sœur de Cécile (Roger Marticotte), de Claudette (feu André Arsenault), de feu Armand, de feu Jean-Paul (Paulette Lemelin), de feu Marcel, de feu Fernand, de feu Jean-Guy et de feu Roger (Rita Bourbeau). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Claude Breton ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des Résidences Kirouac pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués à madame Poulin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, Av. des Replats, Québec (QC) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387, web : https://www.coeuretavc.ca/