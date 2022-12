LACOMBE, Laurette



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Laurette Lacombe, demeurant à Montmagny. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Adélosa Méthot et de feu monsieur Brézila Lacombe. Elle était la sœur de : feu Jeanne (feu Sylva Frégeau), feu Paul-Émile (feu Marie-Paule Fournier), feu Lionel (feu Rita Guimont), feu Antonio (feu Alice Ouellet), feu Valère (feu Antonine Guimont), feu Lucien (feu Lisette Bédard), feu Jacqueline, feu Yvette (feu Lionel Ouellet), feu Fernand et René (feu Céline Grondin - son amie Pauline Fortin). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, tout particulièrement sa nièce Nicole Lacombe (Germain Leclerc), ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'à celui du Pavillon Labrie-Morneau pour leur dévouement et les excellents soins apportés. De la part de Laurette, un merci particulier aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer D'Youville) pour lui avoir permis de faire du bénévolat auprès d'eux durant plus de trente ans; elle en était très reconnaissante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 Place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à la Fondation Rayons d'Espoir, pour les centres d'hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele mardi 27 décembre à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.