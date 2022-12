BLAIS, Madeleine



À la Résidence Mgr Bourget, le 11 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédée madame Madeleine Blais, épouse de feu monsieur Jean-Guy Samson, fille de feu madame Simone Therrien et de feu monsieur Léopold Blais. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18 h à 20 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Julie Gagné) et Mario (Dominique Dubé); ses petits-enfants: Samuel, Antoine, Gabriel (Johannie Bérubé-Desrochers) et Camylle (Guillaume Lévesque); ses frères et ses soeurs: Jean-Claude (feu Aline Pelletier), feu Réjean (Raymonde Nolin), Dominique et feu Gisèle (Michel Samson); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Samson ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e) en particulier sa meilleure amie Bibiane Lortie. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Mgr-Bourget pour leurs bons soins prodigués et leur dévouement ainsi que tout le personnel du CLSC CISSS Chaudière-Appalaches plus particulièrement Nancy Godon, son infirmière pour ses bons soins et sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.