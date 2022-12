PELLETIER, Huguette



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 8 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Huguette Pelletier, épouse de feu monsieur Germain Gagnon, demeurant à Montmagny et autrefois à L'Islet. Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, elle était la fille de feu dame Rose-Eva Saint-Laurent et de feu monsieur Auguste Pelletier. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Viviane Normand), François (Élaine Boulanger), Renée (Bernard Morin), Hélène et Nathalie (Sylvain Couillard); ses petits-enfants : Myriam (Frédéric Arsenault) et Virginie Gagnon (Gordon Hugues), Stéphanie (Simon Castonguay) et Vincent Gagnon (Maude Rousseau) ainsi que Guillaume Blanchette, Olivier et Laurie Morin (Étienne Ouellette), Samuel (Julie Goudreau) et Guillaume Chouinard (Roxanne Lacasse), Marc-Antoine (Sabrina Messier Dorey) et Émilie Couillard; ses arrière-petits-enfants : William, Charlie et Mélody; Alexia et Romane; Léa; Raphaël, Lily-Rose et Nathan, Lexa, Victor et Collin. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Maurice (Pierrette Morin), feu Marcelle (feu Léon Grondin), Colette (feu Robert Boucher - feu Hugh Van Patter), feu Jean-Guy (feu Évelyne Bélanger), feu Bibiane (feu Jean-Paul Dancause), Dolorès (Léon Chouinard), feu Paul-Yvon (feu Françoise Messier) et Nicole (Serge Veilleux). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Gagnon ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es), tout particulièrement Cécilien Poirier. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace et à toute autre personne qui lui ont apportés, soins, soutien et attentions dans son cheminement des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 245 rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec), G1M 3H6 https: // parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/, ou à la Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire :le mercredi 28 décembre à compter de 13h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de L'Islet.