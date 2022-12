ROBERT, Marc



À son domicile, le 11 décembre 2022, est décédé à l'âge de 54 ans, Monsieur Marc Robert. Il était le fils de Mme Lise Gagnon et de feu M. Maurice Robert. La famille recevra vos condoléancesde 13h à 14h30Il laisse dans le deuil sa mère, Lise Gagnon, son frère Steve Robert (Kathleen Stapleton), ses oncles, tantes, cousins et cousines des familles Gagnon et Robert, ainsi que de précieux amis. La famille tient à remercier l'équipe de soutien à domicile du CLSC Montcalm, les intervenants de l'IRDQ, ainsi que les nombreux organismes communautaires et de santé pour les soins prodigués et les services offerts, au fil des ans. S.v.p. compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à l'Association pulmonaire du Québec. Au https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur ou au https://poumonquebec.ca/faire-un-don/