Fermetures d’écoles annoncées en prévision de la tempête

En prévision de l’importante tempête de neige attendue vendredi dans la capitale, des écoles de la région de Québec prennent les devants et annoncent leur fermeture demain, ce qui permettra à des milliers d’élèves de commencer leurs vacances de Noël plus tôt que prévu.

• À lire aussi: 75 centimètres possiblement prévus au Massif de Charlevoix

• À lire aussi: Les déplacements seront difficiles sur les routes

Le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a informé les parents de cette décision dès la fin de la journée mercredi.

Cette «décision anticipée exceptionnelle» est justifiée par les «prévisions météorologiques exceptionnelles», peut-on lire sur le site Internet du centre de services.

Les plus récentes prévisions laissent entrevoir une «tempête historique» dans l’ensemble de la province, qui sera marquée par de forts vents, de la poudrerie et d’abondantes précipitations de neige et de pluie.

Cette décision a été prise de façon anticipée afin de permettre au personnel de devancer les activités de Noël qui étaient prévues pour les élèves vendredi, ajoute-t-on.

Une décision semblable a été annoncée au centre de services scolaire de Portneuf jeudi matin.

De son côté, le centre de services des Découvreurs ne change rien à ses habitudes. La décision de fermer ou non ses écoles sera annoncée tôt demain matin «en fonction des plus récentes prévisions météorologiques», indique-t-on.

Quant aux élèves des écoles de la Capitale et des Navigateurs, ils seront déjà en vacances à la maison vendredi.