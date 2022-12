Fonds de travailleurs : hausse ou baisse de l'action ?

Pas facile, cette fois-ci, de prévoir le rendement semestriel au 30 novembre de nos deux fonds de travailleurs, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN.

Par contre, grâce à un mois de novembre performant, tant du côté de la bourse que du marché obligataire, le Fonds FTQ et Fondaction devraient dévoiler des résultats passablement meilleurs que le rendement accumulé lors des cinq premiers mois du semestre.

En novembre, les marchés boursiers ont bouclé le mois avec des gains substantiels allant de 5,5 % (pour Toronto et New York) à 10 % et plus en Europe, en Asie et dans les marchés émergents. De plus, les indices obligataires ont eux aussi enregistré de solides gains.

Lors des mois précédents, les marchés financiers avaient connu des périodes passablement laborieuses en raison, notamment, de la forte montée des taux d’intérêt et des risques de récession que cela laisse planer.

Prédictions très ardues

Maintenant, est-ce que la bonne performance du mois de novembre a suffi à effacer les pertes possiblement accumulées lors des précédents mois du semestre ? J’avoue que c’est très difficile d’en prédire le résultat.

Voilà pourquoi il m’est impossible, pour une rare fois, de recommander aux actionnaires qui peuvent sortir leurs billes des deux fonds de travailleurs de le faire ou pas avant le dévoilement du nouveau prix de l’action.

Lors de la précédente révision semestrielle du prix des actions au 31 mai, le Fonds de solidarité FTQ avait rapporté une baisse de 5,7 % du prix de son action et Fondaction CSN, une baisse de 8,7 %.

Les grands indicateurs

En plus de détenir beaucoup de titres privés dans leurs portefeuilles, comme les fonds de travailleurs ont plus de la moitié de leurs actifs respectifs dans des investissements en capital de développement, les comparaisons de rendement avec les habituels marchés financiers ne servent qu’à donner un aperçu du rendement potentiel. Sans plus.

Voici donc, selon les données compilées par la firme Aubin Actuaire, le rendement semestriel en dollars canadiens, au 30 novembre dernier, des grands indices boursiers :

S&P / TSX de Toronto : + 0,3 %

S&P 500 de New York : + 6,4 %

MSCI Monde (sauf É.-U.) : + 2,9 %

MSCI Marchés émergents : - 1,5 %

Pour leur part, les indices obligataires sont restés au beau fixe ou presque, lors de la période allant du 1er juin au 30 novembre.

Les indices québécois

En ce qui concerne les indices boursiers québécois, le IQ30 des grandes sociétés québécoises cotées à la Bourse de Toronto a gagné au cours de ce semestre quelque 3,7 %.

L’indice IQ-120, qui regroupe 120 sociétés québécoises, a progressé, quant à lui, d’à peine 1,8 %.

Autre indicateur intéressant : le fonds négocié en Bourse QXM (CI Morningstar Ntn’l Bk Quebec Idx ETF). Ce dernier a enregistré une hausse de 4,7 % lors du semestre terminant le 30 novembre dernier.

Comme vous pouvez voir, les indicateurs de « référence » sont positifs.

Sauf un, soit l’indice S&P Venture des titres de croissance cotés à la Bourse de Toronto.

De juin à novembre, cet indice des petites sociétés canadiennes affiche un important recul de 19,6 %.