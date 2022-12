«Il n’y a pas d’air» -Martin St-Louis

DENVER | Martin St-Louis a joué suffisamment longtemps dans la LNH pour savoir que les conditions atmosphériques ne sont pas optimales pour les athlètes qui ne sont pas habitués de jouer en altitude.

• À lire aussi: Le CH s’incline en prolongation

• À lire aussi: Artturi Lehkonen: «Un type de joueur difficile à trouver» – Martin St-Louis

Précisant ne pas vouloir se servir de ce phénomène comme excuse, il a souligné que c’est tout de même ce qui a fini par tomber dans les jambes de ses troupiers.

« C’est un fait. C’est très difficile de venir ici. Il n’y a pas d’air », a-t-il lancé après la rencontre.

Tous ceux qui ont regardé le match se sont aperçus que les joueurs du Canadien sont tombés totalement à plat après une première période enlevante.

« À partir de la deuxième période, on s’est beaucoup trop défendu. On n’avait plus de gaz dans le réservoir. On se fatiguait rapidement », a-t-il poursuivi, prenant tout de même soin de louanger le travail de ses équipiers.

« En deuxième moitié de troisième période, on a eu une petite poussée. On a obtenu quelques occasions. On voulait s’accrocher, mais la deuxième nous a fatigués, a-t-il indiqué. C’est un gros point. On va le prendre. »

Allen exténué

La principale victime de ce manque d’énergie fut sans contredit Jake Allen. Le pauvre diable s’est démené devant son filet pendant que ses coéquipiers cherchaient leur souffle. Dommage que sur le but vainqueur de Mikko Rantanen, il n’ait qu’effleuré le disque avec son bâton.

En quittant son demi-cercle, pendant que les joueurs de l’Avalanche célébraient, Allen a donné l’impression d’être furieux contre lui-même. Ce n’était pas le cas.

« Non, je n’étais pas furieux. J’étais complètement épuisé », a-t-il précisé.

Un peu plus loin dans le vestiaire, ses partenaires ont reconnu qu’ils lui devaient une fière chandelle.

« Il a été fantastique. Il joue très bien dernièrement. On sait ce qu’il peut accomplir. C’est à nous de faire un meilleur travail pour lui donner un coup de main. On aurait pu bloquer un peu plus de tirs», a dit Nick Suzuki.

Drouin avec confiance

Cela dit, il s’en est fallu de peu pour que le Canadien, par l’entremise de Jonathan Drouin, s’en sorte avec la victoire. Non, le Québécois n’a pas réussi à marquer et, oui, l’Avalanche a mis fin au match sur la contre-attaque qui a suivi. Néanmoins, St-Louis était content de la décision prise par le numéro 27.

« Jo a vu la fenêtre d’opportunité et il a foncé. Je suis content de voir qu’il l’a fait. Il a passé proche, a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien. C’est un signe d’où il se trouve présentement. Il joue avec confiance, il joue libre et ça parait sur la glace. »