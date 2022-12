«Je ressens déjà l’amour des partisans» -Lane Hutson

L’espoir du Canadien de Montréal Lane Hutson suscite déjà de l’intérêt des partisans sur les réseaux sociaux, une attention qu’il apprécie particulièrement.

«Je ressens déjà l’amour des partisans à mon endroit, a dit le principal intéressé lors d’une entrevue à TSN. C’est excitant! Il n’y a pas d’autres endroits comme ça. Ils prennent ça au sérieux et c’est merveilleux.»

Hutson, un choix de deuxième tour du Tricolore au dernier repêchage, portera les couleurs des Américains au prochain Championnat du monde de hockey junior. Le défenseur gaucher de 5 pi et 9 po et 148 lb a particulièrement impressionné à sa première année avec l’université de Boston dans la NCAA. Le jeune homme de 18 ans a amassé 18 points en 16 rencontres jusqu’à maintenant.

«Je me sens en confiance à l’aube du tournoi, a-t-il fait savoir. Je me suis adapté rapidement au hockey universitaire. Mes coéquipiers m’ont grandement aidé.»

Avec l’équipe américaine, il compte bien faire sentir sa présence rapidement.

«J’ai senti que, collectivement, nous avons progressé de jour en jour durant notre préparation pour le tournoi, a indiqué Hutson. J’ai le sentiment que tout tombe en place pour connaître du succès. [...] Je crois que nous sommes vraiment bien structurés et que cela va m’aider en transition pour me permettre de faire ce que j’aime sur la patinoire.»

«Je pense que je peux contribuer offensivement, en transition, en plus de fermer la porte défensivement dans notre territoire, a-t-il ajouté. Nous avons un groupe spécial et ça va être excitant de jouer contre les meilleurs de notre groupe d’âge. Notre équipe jouera rapidement et de façon intelligente. Nous ne serons pas faciles à affronter.»

Les États-Unis se frotteront à la Lettonie pour amorcer le tournoi, lundi, à Moncton.