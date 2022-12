La météo change les plans de la LNH... et du Rocket

La tempête hivernale qui sévit sur une bonne partie du continent nord-américain et qui se dirige vers le Québec a été la cause de maux de tête pour quelques organisations, dont la Ligue nationale de hockey (LNH) et le Rocket de Laval.

• À lire aussi: L’avion du Canadien cloué au sol par Dame Nature et un bris mécanique

• À lire aussi: Alexander Ovechkin: une soirée historique à Ottawa?

Effectivement, le club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine a indiqué jeudi après-midi que son affrontement prévu le lendemain à la Place Bell contre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton avait été repoussé. La date de reprise demeure indéterminée.

Dans la LNH, le duel prévu vendredi soir à Ottawa entre les Sénateurs et les Red Wings de Detroit a été reporté au 27 février. Il s'agit ainsi d'un autre changement en quelques heures au calendrier du circuit Bettman. Effectivement, la partie devant opposer le Lightning de Tampa Bay aux Sabres à Buffalo, également vendredi, a été repoussé au 4 mars. Ce jour-là, les Flyers de Philadelphie devaient se présenter au KeyBank Center, mais ils s'y dirigeront plutôt le 9 janvier.

Aussi, la tempête a frappé Denver et les plans du Canadien ont été passablement modifiés. Les joueurs de l’instructeur-chef Martin St-Louis sont restés au Colorado après leur défaite de 2 à 1 en prolongation aux mains de l’Avalanche, mercredi soir, et leur entraînement prévu jeudi à Dallas a été annulé. Ils doivent affronter les Stars vendredi.