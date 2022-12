Le Cirque du Soleil à Québec en 2024?

Le gouvernement Legault et l’industrie touristique envisagent d’attirer le Cirque du Soleil dans la région de Québec en 2024. Un spectacle sur mesure de calibre mondial serait présenté en dehors de la haute saison afin de stimuler le tourisme.

L’initiative vient du Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN), qui relève du ministre responsable de la région Jonatan Julien, et de Destination Québec cité (anciennement l’Office du tourisme de Québec).

Un contrat de gré à gré de 344 925 $ a été octroyé au célèbre groupe spécialisé dans les arts du cirque plus tôt ce mois-ci, afin d’étudier le projet.

«Ils sont très emballés avec l’idée de venir à Québec avec un concept hivernal», selon Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

La note est assumée à 65 % par SCN, par le biais du Programme d’appui aux actions régionales (PAAR), et à 35 % par le bureau de tourisme.

«Occasion en or»

Selon Youri Rousseau, secrétaire associé à la SCN, l’idée a germé ce printemps, en marge de l’arrivée des Mosaïcultures à Québec.

L’exposition internationale d’horticulture, qui a attiré près de 500 000 visiteurs cet été, visait à relancer l’économie touristique suite à la pandémie.

Cette fois, l’objectif serait de produire un effet d’attraction semblable, mais dans des périodes plus creuses, avec un produit d’appel touristique majeur qui parlerait à la fois aux clientèles québécoises et étrangères.

«Je trouve que nous avons une opportunité en or pour se démarquer comme destination hivernale à travers le monde et c’est exactement le but, dit M. Mercure. On a le potentiel. On est déjà très forts, mais on peut aller plus loin.»

L’idée est d’équilibrer l’achalandage touristique «à l’année longue» et d’éviter de surcharger la destination en été, affirme-t-il.

Ce serait également un clin d’œil au 40e anniversaire de la troupe cofondée par Guy Laliberté, dont la première apparition dans la vieille capitale remonte à l’été des Grands Voiliers en 1984, signale M. Rousseau.

Pas confirmé

Cependant, rien n’est encore confirmé, insistent nos interlocuteurs. L’étude commandée a pour but de prendre une décision éclairée sur la pertinence d’aller de l’avant, ou pas, selon les coûts et les retombées attendues.

Concrètement, le Cirque du Soleil a reçu le mandat de développer un «concept créatif préliminaire pour bonifier l’offre touristique hivernale», selon le libellé du contrat.

Le groupe, qui a été vendu à la fin 2020 à un ensemble de créanciers dirigé par la firme torontoise Catalyst Capital Group, devra fournir des réponses d’ici quelques mois.

«Ce serait quoi l’histoire? Qu’est-ce qui serait raconté? Quelles sortes de performances? Mais aussi le où puis le quand [le spectacle aurait lieu]», explique M. Rousseau.

À peu près tout est sur la table pour l’instant. L’événement pourrait se tenir n’importe où sur le territoire de la Capitale-Nationale, à Québec ou dans les MRC voisines. On n’exclut pas non plus une présentation à l’automne ou au printemps, plutôt qu’en hiver.

Toutefois, la trame narrative devra faire appel au patrimoine du Québec, dans un concept se voulant «inédit». Le Cirque du Soleil a réalisé un projet similaire à Andorre, petite principauté près de l’Espagne.

De plus, la programmation périphérique pourrait permettre de faire rayonner les organismes de cirque locaux, avance-t-on.

Le Cirque du Soleil n’a pas répondu à notre demande d’information.