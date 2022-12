«Le Petit Nicolas: qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?»: une biographie pas comme les autres

Les relations professionnelle et amicale de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé sont examinées au travers du personnage du Petit Nicolas dans ce film biographique lumineux qui a remporté le prix du meilleur long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy.

Les réalisateurs Amandine Fredon et Benjamin Massoubre ont choisi une forme pour la moins inusitée pour raconter l’histoire du Petit Nicolas, personnage de BD emblématique. Ce film d’animation joyeux, qui reprend le trait caractéristique de Sempé (tous les dessins du long métrage lui ont été soumis pour approbation), a d’ailleurs bénéficié de la participation d’Anne Goscinny pour les dialogues et le scénario.

«Le Petit Nicolas: qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» est divisé en deux parties, parfois distinctes, parfois entremêlées. D’un côté, le spectateur est invité à découvrir la manière dont Goscinny (voix d’Alain Chabat, l’acteur ayant d’ailleurs été approché par Anne Goscinny) et Sempé (voix de Laurent Lafitte) se sont liés d’amitié en 1955 et ont collaboré pendant des décennies. De l’autre, le Petit Nicolas (voix de Simon Faliu, le garçonnet qui incarne le personnage dans «Le trésor du Petit Nicolas») dont les aventures suivent l’imaginaire de ses deux créateurs, chacun y mettant un peu, voire beaucoup, de lui-même et de son enfance.

On en retiendra l’émotion qui s’en dégage au travers des confidences des deux géants de la bande dessinée française. On en retiendra également une espèce de nostalgie joyeuse comme en témoigne l’utilisation de la chanson «Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» comme leitmotiv. Et l’on en retiendra surtout ce regard bienveillant sur l’enfance, la vie et le temps qui passe.