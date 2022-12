Les agences privées ne sont pas la cause de l’exode infirmier : ce sont plutôt les conditions de travail scandaleuses

Dans un article du Journal de Montréal du 21 décembre, on rapporte que le ministre de la Santé, Christian Dubé, considère un projet de loi pour encadrer l’utilisation des agences privées de placement de personnel en santé.

Dans l’article, on cite M. Dubé: « Ce que je veux dire aux employés, c’est d’y penser à deux fois avant de quitter [le réseau public] pour les agences ». Les propos du ministre laissent sous-entendre que si on rend la vie plus difficile aux agences, moins d’infirmières quitteront le réseau public. On semble même indiquer que ce projet de loi pourrait aider à « récupérer les employés perdus ces dernières années au profit des agences ».

Je me dois d’offrir des nuances importantes à la perspective du ministre rapportée dans l’article. Je suis infirmière depuis plus de douze ans maintenant, j’ai travaillé dans le réseau francophone, anglophone et en région. Je suis maintenant enseignante et chercheure en sciences infirmières. Cette lettre en est une d’opinion, mais c’est une opinion qui est informée par des années d’expertise.

Notre système de santé est malade

D’abord, il est tout à fait vrai que les agences de placement profitent de l’exode des infirmières du réseau. Ces agences sont un symptôme de notre système de santé malade. Cependant, les agences ne pas la cause de l’exode infirmier. Cette nuance est fondamentale, car elle permet d’identifier la source réelle du problème ; les conditions de travail absolument scandaleuses dans beaucoup trop de milieux.

Des suspensions pour une toast au temps supplémentaire obligatoire (TSO), c’est la gestion déshumanisante et la hiérarchie toxique qui met les soignants dans une situation qui les oblige à faire un choix entre leur santé et leur travail. On le répète depuis des années ; on l’a dit à M. Couillard, à M. Barrette, à Mme McCann et maintenant à M. Dubé : on quitte le réseau parce qu’on y a normalisé la violation de nos droits fondamentaux, et ce, sans conséquences. Avant de préparer un projet de loi sur les agences, pourquoi ne pas travailler sur un projet de loi qui responsabilise les institutions quant à l’utilisation du TSO?

Des exemples de solutions ailleurs

En France, par exemple, un gestionnaire doit obtenir un mandat d’un juge avant d’imposer du TSO. Ça peut se faire rapidement, en quelques heures, mais ça impose au gestionnaire d’avoir de solides justifications avant d’en imposer.

En Colombie-Britannique, la dernière convention collective incluait une entente pour partager la responsabilité de la dotation ; s’il manquait une infirmière, l’employeur devait payer les infirmières présentes 5 dollars de l’heure de plus jusqu’à ce qu’une remplaçante soit trouvée. Cette entente garantissait qu’on travaillait fort à prévoir suffisamment de personnel, incluant des surplus, pour éviter à avoir à payer. Les solutions pour éviter le recours au TSO sont multiples et plusieurs peuvent venir directement du MSSS.

Je continue d’être stupéfaite par l’obstination à s’attaquer à tout, sauf à la racine du problème. Ça me semble naïf, ou arrogant, de penser qu’en rendant les conditions de travail dans les agences aussi pires que dans le réseau, les infirmières vont rester dans les conditions insoutenables qu’on leur impose, ou encore plus absurde, qu’elles vont simplement revenir. Parce que c’est un peu ça que propose ce projet de loi non? Dois-je vous rappeler que nous sommes des humains, pas des meubles?

La crise de rétention infirmière qu’on vit actuellement ne se règlera pas en regardant une feuille de statistiques. Vous ne pouvez pas simplement nous changer de colonne dans une feuille de calcul. Les infirmières qui sont parties n’ont pas quitté pour les agences, mais ont quitté pour leur santé. Nous ne reviendrons pas tant que notre santé est menacée.

De grâce, investissez à régler les facteurs qu’on a clairement identifié qui nous font quitter. Il faut éliminer le besoin pour les agences. Les agences se multiplient aujourd’hui parce qu’on a laissé les conditions de travail se détériorer, comme une plaie qui s’infecte. C’est en guérissant la plaie, pas en coupant le bras qu’on va sauver le patient.

Photo d'archives, Natalie Stake-Doucet

Natalie Stake-Doucet, infirmière, enseignante, docteure en Sciences infirmières