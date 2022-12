Les Capitals victorieux à Ottawa ; «Ovi» doit attendre

Marcus Johansson a inscrit un but d’un tir précis en prolongation pour permettre aux Capitals de Washington d’arracher un gain de 3 à 2 aux Sénateurs d’Ottawa, jeudi, au Centre Canadian Tire.

Le joueur 32 ans a offert une neuvième victoire en 10 matchs aux siens.

Ce n'est pas faute d'essayer, mais Alexander Ovechkin n'a pas trouvé le fond du filet à ses quatre derniers matchs. Il a tout de même obtenu deux mentions d'aide contre les Sénateurs et a établi un record de la Ligue nationale de hockey (LNH) en dirigeant un 6211e tir vers un filet adverse.

Toujours à la recherche de son 801e but en carrière, le Russe s’est fait «voler» un but par son coéquipier Sonny Milano. Alors que la rondelle se dirigeait tranquillement derrière la ligne rouge à la suite d’un tir d’Ovechkin, l’ancien des Ducks d’Anaheim a frappé la rondelle.

De son côté, Tim Stutzle a obtenu une mention d’aide à son retour au jeu, lui qui a manqué les quatre derniers matchs, sur le filet égalisateur de Drake Batherson en troisième période.

C’est Alex DeBrincat qui avait offert les devants à son équipe. Evgeny Kuznetsov a ajouté l’autre filet de Washington à son dossier.

Kaapo Kakko, le héros

Au Madison Square Gardien, les Rangers ont remporté la dernière manche de la saison 2022-2023 de la bataille de New York en battant les Islanders 5 à 3 grâce au but vainqueur de Kaapo Kakko.

Les «Isles» étaient sortis triomphants des deux premiers duels, plus tôt cette année, et il s’agit déjà du dernier face-à-face entre les deux formations de la Grosse Pomme.

Kakko s’est assuré de conclure cette saga sur un point d’exclamation en complétant la belle entrée de territoire d’Alexis Lafrenière et de K’Andre Miller. Les Rangers prenaient alors les devants avec un peu moins de trois minutes à faire.

Dans le revers, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Alexander Romanov a inscrit son premier filet dans l’uniforme des Islanders.

Jaccob Slavin complète une remontée

À Pittsburgh, les Hurricanes de la Caroline sont revenus de l’arrière en troisième période et se sont offert une victoire en prolongation de 4 à 3 sur les Penguins grâce au défenseur Jaccob Slavin.

Alors qu’il restait cinq minutes au match, c’est Jordan Staal qui a amené tout le monde en prolongation avec un tourniquet derrière le filet qui a pris de vitesse le gardien des «Pens» Tristan Jarry. En temps supplémentaire, Slavin a complété un superbe jeu amorcé par Seth Jarvis et Brent Burns pour déjouer Tristan Jarry à bout portant.

De son côté, Bryan Rust a marqué tardivement en troisième période et croyait sûrement être crédité du but victorieux. Sidney Crosby a ouvert le pointage et s’est approché à un filet du plateau des 20 cette année.

La réplique des «Canes» était venue du bâton de Martin Necas en deuxième période. Moins de 15 secondes plus tard, le défenseur des Hurricanes Jalen Chatfield a imité l’attaquant du Canadien Anthony Richard en marquant son premier but dans la LNH à l’âge de 26 ans.

Une erreur coûte cher aux Jets

Getty Images via AFP

À Boston, un but bizarre en deuxième période a aidé les Bruins à vaincre les Jets de Winnipeg par la marque de 3 à 2.

En retard 2 à 0, les «Oursons» ont créé l’égalité au deuxième tiers grâce à deux réussites rapides. David Pastrnak a d’abord inscrit l’un des filets les plus faciles de sa carrière. Un dégagement de Nick Foligno a ricoché contre les séparations métalliques de la baie vitrée avant d’aboutir devant la cage abandonnée par Connor Hellebuyck. Le Tchèque n’a eu qu’à pousser la rondelle dans les cordages.

Jake DeBrusk a habilement fait dévier une remise en avantage numérique de Pastrnak pour niveler la marque. Il a du même coup atteint le plateau des 200 points dans la Ligue nationale.

Foligno s’est chargé du filet vainqueur, à mi-chemin en troisième période.

Hellebuyck a bien fait malgré tout avec 36 arrêts. Ses coéquipiers Mark Scheifele et Jansen Harkins ont touché la cible.