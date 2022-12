Les dépenses d’agglomération au cœur du différend: une rencontre des trois maires prévue en février

Même si le processus judiciaire se poursuit en parallèle, les maires de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures se sont mis d’accord pour une rencontre au sommet le 8 février pour tenter de dénouer l’impasse dans le dossier des dépenses d’agglomération.

« Une nouvelle année commence bientôt. On va donner la chance au coureur », a brièvement lâché Bruno Marchand, mercredi après-midi, au Journal à la fin d’une séance du conseil d’agglomération.

Ce dernier a tenu à préciser que plusieurs questions d’ordre juridique ne pourront pas être abordées durant la rencontre pour ne pas interférer dans une cause entendue actuellement devant la cour. Jusqu’à maintenant, le maire de Québec ne voyait aucun intérêt à rencontrer ses deux homologues, puisque ces derniers le poursuivent en justice.

De son côté, Gaétan Pageau, maire de L’Ancienne-Lorette, pressait depuis des mois pour obtenir cette rencontre politique de haut niveau à laquelle les avocats des parties ne seront pas conviés. « Ça a été confirmé in extremis [mercredi matin]. On est en mode ouverture pour donner le meilleur aux citoyens de toute la région. On veut s’entendre pour éviter de dépenser des millions et des millions en frais d’avocats », a-t-il affirmé.

Échanges tendus

Cela dit, les échanges lors du conseil d’agglomération de mercredi demeuraient tendus. M. Pageau et son homologue Augustinois, Sylvain Juneau, se sont opposés à plusieurs sommaires décisionnels en estimant que l’agglomération n’avait pas à payer pour des « dépenses de proximité ».

M. Pageau a dit ne pas comprendre que l’agglomération doive mettre la main à la poche pour l’acquisition de deux parcelles de terrain de l’ancien projet Le Phare, sur l’avenue Lavigerie, une dépense puisée partiellement sur le budget du tramway même si les rames ne passeront pas exactement à cet endroit.

« On est rendus qu’on va prendre n’importe quelle rue de Québec qui est en rénovation puis on va charger ça à l’agglomération ! », s’est-il scandalisé.

Mi-sérieux mi-ironique, M. Pageau s’est demandé si l’agglomération pourrait également prendre en charge les travaux de la rue Notre-Dame, à L’Ancienne-Lorette.

Après tout, ce chantier permettra lui aussi d’améliorer la fluidité de la circulation lors de l’avènement du tramway, a-t-il fait valoir, sourire en coin.