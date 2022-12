Les Maple Leafs évitent le pire contre les Flyers

Non sans peine, les Maple Leafs de Toronto sont parvenus à terminer sur une note positive avant la pause de Fêtes, jeudi après-midi, dans une victoire de 4 à 3 contre les Flyers de Philadelphie au Scotiabank Arena.

• À lire aussi: L’avion du Canadien cloué au sol par dame Nature et un bris mécanique

• À lire aussi: La météo change les plans de la LNH... et du Rocket

Les attaquants William Nylander et Mitch Marner se sont illustrés en amassant respectivement un but et deux mentions d’aide et un but et une passe.

La septième victoire en 10 rencontres n’aura cependant pas été de tout repos pour l’équipe de la Ville Reine contre l’une des pires formations du circuit.

En première période, même s’ils ont seulement décoché trois lancers sur le filet d’Ilya Samsonov, les Flyers ont pris l’avance. En avantage numérique, tôt dans le match, le tir frappé du défenseur Tony DeAngelo s’est retrouvé derrière le gardien russe.

Marner a ensuite pris les choses en mains au deuxième tiers pour venir à bout de Carter Hart. Son tir a d’abord été habilement redirigé par Calle Jarnkrok, pour ne laisser aucune chance au portier de la formation de la Pennsylvanie. En fin de période, en supériorité numérique, Marner a touché la cible pour une 13e fois cette saison à l’aide tir frappé de la ligne bleue.

Il n’y avait que 33 secondes d’écoulées au troisième engagement lorsque Michael Bunting a marqué sur une séquence préparée par Auston Matthews et William Nylander. Ce dernier s’est ensuite démarqué dans l’enclave pour inscrire son 20e de la campagne, qui allait devenir le but de la victoire.

Une bonne frousse

Les «Leafs» ont toutefois donné une bonne frousse aux partisans dans les dernières minutes de la rencontre.

Morgan Frost et Joel Farabee ont répliqué coup sur coup en moins de deux minutes. Farabee a manqué une chance en or de créer l’égalité, quelques instants plus tard. Toronto a tout de même été en mesure de résister dans les derniers instants.

Les Maple Leafs profiteront de quelques jours de repos avant de reprendre l’action le 27 décembre, à St. Louis, contre les Blues.