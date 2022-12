Lotto-Max: 10 gagnants se partagent 40 millions de dollars

Un groupe de dix personnes se partageront le gros lot de 40 millions de dollars qu’ils ont gagné vendredi dernier, à quelques jours à peine du réveillon de Noël.

«Je n’y croyais pas du tout [...] Quand j’ai demandé au commis combien j’avais gagné, il m’a dit qu’il ne le savait pas, qu’il y a trop de zéros», a raconté en riant la Montréalaise Jovita Cruz Deladia San Jose, l’une des gagnantes, lors d’un point de presse de Loto-Québec.

Amatrice de chocolat belge, la nouvelle multimillionnaire s’offrira probablement un voyage pour aller goûter «quelques morceaux» directement en Belgique, a-t-elle ajouté, aux côtés des six autres gagnants connus à ce jour.

Chaque gagnant recevra une part de 4 millions de dollars.

«À quelques jours de Noël, je suis très heureux que le gros lot soit gagné par un groupe. Plusieurs familles deviennent soudainement multimillionnaires, que demander de mieux! L’an dernier, Loto-Québec a remis près de 1,5 milliard de dollars aux gagnants», a souligné Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

Trois gagnants recherchés

Néanmoins, trois gagnants n’ont pas encore réclamé leur prix, a rappelé l’animatrice de l’évènement, Isabelle Racicot, depuis le siège social de Loto-Québec, en rappelant à tous ceux qui ont acheté un billet avant le 16 décembre de le faire vérifier.

Le billet gagnant a été vendu dans un kiosque de la Plaza Côte-des-Neiges à Brossard, qui appartient à l’Association québécoise de l’épilepsie (AQE), un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes épileptiques et à leur entourage.

Cette dernière recevra d’ailleurs une commission de 400 000$.

«Ce 400 000$ va nous permettre d’aller de l’avant, qu’on pense aux chiens d’assistance, aux besoins d’hébergement pour les personnes qui accompagnent les personnes épileptiques hospitalisées, qu’on pense au répit pour les aidants naturels», a indiqué la directrice générale de l’Association, Brigitte Pierard, un sourire aux lèvres.

En 2019, l’organisme avait également vendu un billet gagnant de 50M$, empochant une commission de 500 000$. Le montant avait permis de donner deux bourses à des étudiants, pour faire avancer les recherches en épilepsie.

Il avait également permis de mettre sur pied un système de soutien téléphonique quotidien pour les personnes atteintes d’épilepsie.