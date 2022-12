Ma chronique comme un conte de Noël...

Jeudi soir dernier, c’était salle comble à la Maison symphonique de Montréal...

Toute l’assistance chantait Noël en chœur avec Rafael Payare, les musiciens et les choristes de l’OSM ainsi que les petits chanteurs du Mont-Royal. Tantôt, la foule joyeuse fredonnait timidement l’Hallelujah de Handel, tantôt, encouragée par le chef de chœur Andrew Gray, elle chantait à pleins poumons les airs traditionnels québécois, dont le compositeur Gilles Bellemare a fait un joli bouquet de réjouissances.

Tous ces airs, je les ai encore en tête, les paroles, je m’en souviens toujours. Ils sont aussi vivants qu’à l’époque des Noëls de mon enfance, alors qu’avec mon frère jumeau, nous servions, en soutanes rouges et en surplis blancs, les trois messes de minuit (la grand-messe et deux basses messes) à l’église Saint-Bernardin de Waterloo.

DES LARMES DE RAGE

Lorsque René Jolin, le ténor attitré de la chorale, entonnait Sainte nuit, je ne pouvais retenir mes larmes. Nous connaissons tous une musique qui nous chavire le cœur et nous arrache les larmes. Moi, c’est cet air de Gruber, vieux de deux siècles. Sainte nuit m’a joué le même tour à la Maison symphonique lorsque la baguette de Payare en a donné le signal à ses musiciens. Cette fois, au lieu de larmes douces-amères, ce sont des larmes de rage qui me sont montées aux yeux.

Je n’entendais plus la musique, mais la clameur des sirènes, le crépitement des fusils, le sifflement des missiles qui précède le fracas assourdissant des explosions, le vacarme des murs qui s’effondrent, les cris de rage et de désespoir. Je ne voyais plus les musiciens de l’orchestre, mais les images de misère, de froid et de guerre que la télévision retransmet depuis que les armées de Poutine ont franchi les frontières de l’Ukraine.

Ces bruits assourdissants et ces images effrayantes me sont revenus en tête, mardi soir, lorsque je traversais le parc enneigé qui longe la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie, boulevard Saint-Michel, à Montréal. Avec ma femme Maryse, qui manifeste régulièrement contre cette guerre devant le consulat russe, je me rendais à la cérémonie d’accueil de la petite Mariia Legenkoska, tuée par un chauffard, la semaine dernière, alors qu’elle se rendait à l’école.

LA FILLETTE COMME UN ANGE

En poussant la porte de l’église, le silence s’est fait d’un coup et les images de guerre se sont évanouies. Le cercueil tout blanc de Mariia était là, devant nous, gardant pour ainsi dire l’entrée de la nef où quelques centaines de personnes – presque tous des Ukrainiens – avaient déjà pris place. Puis, d’un pas solennel, des clercs vêtus d’ornements religieux ont poussé le cercueil jusqu’à l’avant de l’église. Ils ont ouvert le couvercle, découvrant la fillette, un ange vêtu de blanc dont on avait garni la tête d’une couronne de fleurs.

Les larmes aux yeux, je me suis pris à rêver. Si les musiques de Noël dirigées si joyeusement par Rafael Payare, si les prières apaisantes de l’archevêque orthodoxe de Sainte-Sophie, si les paroles résignées de la maman Galyna et les larmes de son mari, tout juste débarqué du front ukrainien, pouvaient seulement faire taire et effacer à jamais les bruits et les images horrifiantes de la guerre.

Il y avait plus de lumière, mardi soir, dans la cathédrale Sainte-Sophie, qu’il y en aura, la nuit de Noël, dans les rues dévastées de Kyïv, en Ukraine. La mort de la petite Mariia ne changera donc rien.