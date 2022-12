Mon très cher père Noël,

Comment allez-vous? Pour vrai. Pas de Ho! Ho! Ho!, s’il vous plaît, pour masquer vos blues des Fêtes. Non, comment allez-vous vraiment?

Cette simple question, père Noël, plus personne, ou si peu, n’ose plus trop la poser à qui que ce soit. Bizarre, non?

On dirait que nos presque trois ans de pandémie, d’isolement, de deuils de toutes sortes et de beaucoup trop de morts nous ont rendus craintifs d’être exposés aux blessures des autres en plus des nôtres.

Si les listes d’attente des psychologues débordent autant que nos pauvres urgences usées à la corde, ça ne tient sûrement pas du hasard.

Dites-moi, père Noël, derrière votre légendaire barbe blanche, la pandémie vous a-t-elle quand même donné un petit coup de vieux? Allez, avouez...

Parce qu’ici, sur terre – loin de votre village magique et de vos lutins happés par le tourbillon des préparatifs pour votre grand voyage –, nous sommes nombreux à avoir pris quelques rides en trop, au corps et au cœur.

Un peu de botox d’amour

C’est pourquoi, dans votre livraison de cadeaux, pourriez-vous penser aussi cette année à nous ajouter quelques mégadoses de botox d’amour pour nos âmes malmenées? Un très grand merci à l’avance.

Je sais que ce n’est pas très «hop la vie» comme demande. Mon petit doigt me dit néanmoins que ça nous ferait pas mal plus de bien qu’un téléviseur dit intelligent, HD, à écran ultra plat, incurvé et plus grand qu’un mur de salon.

Donc, si ça vous va – et prenez bien votre temps pour le noter –, rien d’électronique cette fois-ci. Rien de factice. Des écrans de toutes sortes pour s’y perdre, il y en a déjà beaucoup trop sur la planète... et dans nos têtes.

En fait, ce que j’aimerais comme cadeau, cher père Noël, vaut certainement pour tout le monde : de la paix. Petite et grande. Partout. Jusqu’en Ukraine.

On prendrait tous aussi, je crois, plus de douceur. De calme. De bienveillance spontanée. De vérité. De partage attentionné. Bref, tout plein de bonnes et de bons samaritains.

De bons samaritains

On prendrait même des «comment vas-tu, pour vrai?» De la beauté. De la nature. De la lumière. Des fous rires. De l’amour. De la danse. Des couchers de soleil enveloppants et des étoiles tatouées au fond des yeux.

Et n’oubliez pas, père Noël, si le temps vous le permet, bien sûr, d’inclure des amitiés. Des anciennes, précieuses. Des nouvelles, prometteuses d’avenir.

S’il vous reste encore un peu de place dans votre nouveau traîneau hybride, ne vous gênez pas non plus pour ajouter quelques beaux coups de foudre. Question de terrasser les mensonges et les trahisons éteignoirs de rêves.

Surtout, père Noël, si vous le pouvez, offrez-nous le pouvoir de dire merci. C’est tellement simple. Quand on croule sous les épreuves et une charge mentale sans pardon, on l’oublie toutefois trop souvent.

Vous me permettrez donc, j’en suis sûre, de dire un immense merci à ceux et celles qui, tout au long de cette année difficile – et souvent même sans le savoir –, m’ont fait le cadeau d’être mes bons samaritains.

N’est-ce pas là, très cher papa Noël, le plus beau de tous les présents ? Donner de soi ne coûte rien, mais comme disait ma grand-mère, ça vaut tout l’or du monde.

Votre fidèle admiratrice, encore et toujours.

Josée