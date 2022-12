Mondial junior: le Canada est confiant en vue du début du tournoi

Le Championnat du monde de hockey junior approche à grands pas et le Canada bénéficiera d’une dernière chance, vendredi, de peaufiner les derniers détails avant le début du tournoi.

Jeudi, au lendemain d’une victoire convaincante de 6 à 1 sur la Slovaquie à son deuxième de trois matchs préparatoires, l’unifolié semble déjà prêt à amorcer la compétition, mais un dernier test face aux coriaces Finlandais ne sera pas de refus pour les hommes de l’entraîneur-chef Dennis Williams.

«On doit continuer à jouer dans le bon sens. Lorsqu’on adhère tous ensemble aux systèmes et que tout le monde joue de manière connectée, on peut réussir à faire de grandes choses. On a pu voir la différence entre la première et la deuxième période, et si on joue comme ça tout le tournoi, on va se donner une bonne chance de jouer pour l'or», a lancé l’espoir des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther quelques instants après le duel de mercredi soir, selon le site web de Hockey Canada.

Historiquement, le père Noël termine sa préparation pour les Fêtes en même temps que celle d’Équipe Canada. L’unifolié est sorti de ses deux premiers matchs avec des victoires face aux Suisses et aux Slovaques.

Adaptation

De son côté, le capitaine de l’équipe, Shane Wright, croit que son équipe poursuit son apprentissage et que chaque match sera bénéfique pour terminer la préparation. Selon lui, il est normal que certains joueurs connaissent des difficultés au départ, mais il est sûr qu’ils retrouveront leurs repères.

«Je pense qu’on a mieux joué mercredi contre les Slovaques et qu’on a pu s’améliorer à un certain point. On a été plus précis dans nos prises de décision, mais il reste encore quelques problèmes à résoudre avant le tournoi. Ce n’est pas étonnant dans ce type d’évènement, tout le monde doit s'adapter à de nouveaux systèmes et jouer avec des joueurs qu’ils ne connaissent pas, mais je pense qu’on a fait quelques pas en avant aujourd'hui [mercredi] et nous allons continuer à nous améliorer chaque match», a déclaré celui qui a été prêté par le Kraken de Seattle pour le tournoi.

Wright peut prêcher par l’exemple après deux rencontres, lui qui mène son pays avec cinq points. L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy et le prometteur Connor Bedard suivent avec quatre points chacun.

Le dernier match préparatoire de l’équipe aura lieu vendredi soir face à la Finlande. Le Canada débutera son tour préliminaire lundi contre la Tchéquie.