Photo capture d’écran Facebook

La 7e campagne de financement Ensemble pour un Noël sans faim du Patro Roc-Amadour bat son plein. Pour une deuxième année consécutive, Stéphane Modat (photo), chef propriétaire du restaurant Le Clan, a accepté d’agir à titre de porte-parole de la campagne en lançant un appel de solidarité sur les médias sociaux afin de venir en aide aux personnes qui sont en situation de précarité. En 2022, grâce à la distribution alimentaire, le Patro Roc-Amadour a soutenu plus de 650 ménages, des personnes seules et des familles. Il s’agit d’une assistance cruciale pour les gens les plus vulnérables de Limoilou. Pour faire un don en argent, il faut utiliser la plateforme sécurisée du Patro Roc-Amadour : bit.ly/3tBOa3t. Il est aussi possible de faire un don en argent ou en denrées non périssables à la réception du Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, Québec, G1L 3M9).

Une 2e vie grâce à Chlorophylle

Photo fournie par Chlorophylle

Cette année, grâce à l’initiative « Donnez bonheur et chaleur » de Chlorophylle, entreprise québécoise dont le siège social est situé sur la rue Racine au cœur de Saguenay, 812 personnes recevront un manteau pour passer l’hiver au chaud. Comme chaque année, pour chaque manteau reçu chez Chlorophylle, qu’importe la marque, le client recevait un rabais de 75 $ pour en acheter un nouveau. Aussi, depuis deux ans, les dons en argent sont acceptés via le site web de l’entreprise et sont divisés par la suite entre différents organismes participants. Près de 600 $ ont été amassés cette année. En quatre ans, c’est 4000 manteaux qui ont été recueillis.

Mobilisation étudiante

Photo fournie par le collège

Le 8 décembre, Rosalie-Maude Beaulieu et Jade Bélanger ont organisé la grande collecte de denrées de l’école Saint-Jean-Eudes, dans le contexte de leur projet en 4e secondaire au programme d’éducation intermédiaire. La participation de la communauté étudiante fut plus qu’impressionnante. Des centaines de denrées ont été remises à la paroisse Saint-Charles-Borromée. Bravo les filles.

En souvenir

Photo fournie par les archives de la Ville de Québec

Le 22 décembre 1922. La basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, dont le début de la construction remontait à la fin du XVIIe siècle, est la proie des flammes. L’édifice est lourdement endommagé (photo). Il ne reste que les murs de fondation. Un grand nombre d’œuvres d’art sont détruites, seules les Saintes-Espèces peuvent être sauvées. On estime les pertes à un million de dollars, une somme plus que colossale à l’époque. La basilique Notre-Dame-de-Québec était au moment du sinistre l’un des plus vieux bâtiments religieux du Canada.