Russie: il lance une radio pirate antiguerre et écope de trois ans de prison

Un tribunal russe a condamné jeudi à trois ans de prison un homme qui a diffusé via une radio pirate des messages dénonçant l'offensive en Ukraine, suivie en Russie ces derniers mois d'une forte accélération de la répression.

Vladimir Roumiantsev, un ouvrier de 61 ans vivant à Vologda (nord-ouest), a été reconnu coupable de diffusion de «fausses informations» avec «motifs haineux» sur l'armée russe, a indiqué sur Telegram le service de presse des tribunaux de la région.

«Entre le 7 et le 13 avril, le prévenu a diffusé depuis son appartement à Vologda, via une fréquence radio spécifique, des informations fausses sur des agissements négatifs de membres des forces armées», a indiqué cette source, précisant qu'il s'agissait d'informations erronées sur «des vols avec violence», «des destructions de localités» ou encore «des rapports sexuels forcés avec de jeunes femmes» en Ukraine.

Selon le tribunal, Vladimir Roumiantsev avait également publié sur son compte VKontakte, le principal réseau social russe, «six vidéos avec des informations fausses disant que des membres de l'armée russe en Ukraine volent, tuent et violent des civils».

Le prévenu a plaidé non coupable et se trouvait en détention provisoire depuis juillet. Le parquet avait requis contre lui six ans de prison.

Depuis le début de l'attaque de l'Ukraine, en février, des milliers de personnes ayant dénoncé le conflit ont été brièvement emprisonnées en Russie ou condamnées à des amendes.

Selon l'ONG spécialisée OVD-Info, plus de 380 autres sont poursuivies dans le cadre d'affaires pénales passibles de lourdes peines. La plupart des figures de l'opposition ont fui le pays ou sont en prison.