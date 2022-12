Sommet de la Francophonie: la participation du Québec a couté 103 800$

Les frais liés à la participation de François Legault et de la délégation du Québec au Sommet de la Francophonie à Djerba le mois dernier s’élèvent à 103 800 $, a annoncé le cabinet du premier ministre.

Le cabinet du premier ministre en a fait l’annonce, jeudi, dans un communiqué de presse.

La mission s’est déroulée du 18 au 21 novembre dernier, à Djerba, en Tunisie. La délégation du Québec comptait au total 13 personnes, dont François Legault et la ministre des Relations internationales, Martine Biron. Mme Biron a également pris part à la Conférence ministérielle de la Francophonie le 18 novembre.

«Les missions à l’étranger menées par les membres du gouvernement du Québec représentent un investissement qui se mesure par la création de partenariats mutuellement enrichissants, le développement de réseaux d’influence et la conclusion d’ententes dans les domaines des affaires, de la recherche et du développement, de l’enseignement et de la culture», a indiqué le cabinet du premier ministre.